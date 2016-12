Rio Grande do Sul registra 15 assassinatos em menos de 24 horas 

Insegurança

O Rio Grande do Sul registrou 15 assassinatos em menos de 24 horas. As mortes ocorreram entre a tarde de sexta-feira e a manhã deste sábado. A ocorrência mais recente foi às 9h30min, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Um homem morreu após ser baleado no rosto, no Bairro Santo Afonso. Segundo a Brigada Militar, dois homens atiraram contra um casal. A vítima morreu no local. A mulher sofreu ferimentos nas costas e foi encaminhada ao hospital do município. Os autores do crime fugiram.

Por volta das 8h, o corpo de um homem foi encontrado na Rua Octávio de Souza, no bairro Nonoai, na zona sul de Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar, instantes antes ocorreu um tiroteio na região. O homem não portava documentos, e até agora o final da manhã deste sábado não tinha sido identificado.

Na Vila Jardim, zona norte da Capital, perto das 9h, um homem foi morto a facadas dentro de uma casa na Rua São Leopoldo. De acordo com a Brigada Militar, o homem moraria sozinho. A Polícia Civil investiga a possibilidade de um latrocínio (roubo seguido de morte).

Às 6h, em Viamão, dois homens foram mortos na Rua Alferes, no bairro Aparecida. A Brigada Militar foi avisada de um tiroteio, mas quando chegou ao local, já encontrou as vítimas sem vida. Elas foram identificadas como Luís Fabiano Santos de Souza, 35 anos, e Kleber Souza dos Santos, 19 anos, ambos sem antecedentes criminais.

Os corpos foram localizados ao lado de um Renault Clio vermelho. Segundo relatos de testemunhas, diversas pessoas em três veículos seriam os autores do crime. As vítimas teriam sido atingidas enquanto ainda estavam dentro do automóvel e retiradas de dentro do carro, sendo alvejadas por diversos disparos. A Brigada encontrou cápsulas calibre nove milímetros no local. Os suspeitos não foram identificados.

Homicídios no Litoral

Um homem foi morto a tiros na madrugada desse sábado na Rua Luciana de Abreu, em Magistério, no Litoral Norte. A vítima foi identificada como Ezequiel Oliveira Sebajes. Segundo a polícia, ele foi alvejado com sete disparos de pistola.

O apenado Cleiton Lassaraca, 25 anos, morreu atingido por golpes de uma faca artesanal, em uma cela da Penitenciária Modulada de Osório, pouco depois da 1h30min. O autor do crime é outro apenado e está em uma cela de isolamento.

Latrocínio em Pelotas

Uma mulher de 64 anos foi assassinada em um assalto, na noite dessa sexta-feira, no Bairro Lindoia, em Pelotas. Segundo a Polícia Civil, ela havia acabado de descer do ônibus quando foi abordada por dois homens armados. Os assaltantes levaram a bolsa e deram um tiro que atingiu o tórax da vítima.

A polícia suspeita que a mulher tenha reagido ao assalto. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital. Os autores do latrocínio ainda não foram identificados. O nome da vítima não foi informado.

Morador de rua morto em Santa Maria



Dois moradores de rua foram esfaqueados, no começo da madrugada deste sábado, em Santa Maria. As duas vítimas foram atingidas na Rua Silva com a Independência. Uma das vítimas morreu no local e o outro foi encaminhado ao Hospital Universitário.

Seis mortes na Região Metropolitana

Desde a tarde dessa sexta-feira (30), outras seis pessoas foram assassinadas na Região Metropolitana. Em Porto Alegre, dois homens morreram e um ficou ferido ema troca de tiros no Bairro Restinga Velha, na Zona Sul. O crime ocorreu por volta das 23h3omin na Rua Belize. Um dos baleados morreu no local e o outro em atendimento no Hospital da Restinga. Segundo a Brigada Militar, a motivação do crime foi a disputa entre traficantes. As identificações das vítimas não foram confirmadas.

Na Estrada da Costa Gama, também na Zona Sul, um corpo carbonizado foi encontrado dentro do porta-malas de um carro na noite de sexta-feira, e um homem foi morto a tiros no começo da noite no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste.

Em Gravataí, ocorreram dois homicídios e duas tentativas de homicídio entre o final da tarde dessa sexta-feira e a madrugada desse sábado. O primeiro crime ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, no Bairro Marrocos, e a vítima foi um haitiano assassinado a facadas. Ele estava no pátio de uma pensão. Jemps Janvier, de 34 anos, foi morto após uma discussão com um brasileiro. Ele morreu em atendimento no Hospital Dom João Becker.

No começo da madrugada desse sábado, um adolescente de 16 anos foi morto na RS-020, na altura da parada 62. Ele foi atingido por disparos realizados por dois homens que passaram em uma moto. Eles efetuaram ao menos sete tiros com pistola .40. A vítima, que tinha antecedentes, morreu no local.

* Rádio Gaúcha