Sindicato anuncia paralisação de policiais civis no RS em janeiro

Segurança

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil mandou nesta quarta-feira ofício ao chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, Emerson Wendt, comunicando paralisação da categoria a partir de 2 de janeiro de 2017 em razão do parcelamento do 13º salário do funcionalismo público anunciado pelo governo Sartori. No documento, a entidade diz que "dentro dos limites legais" convocará todos os servidores para "paralisação de suas atividades".

Leia mais

Dois anos após concurso, novos bombeiros são formados no RS

Schirmer promete entregar centro de triagem em fevereiro

Casal é executado a tiros dentro de carro em São Leopoldo



Conforme o sindicato, a categoria foi orientada a manter 30% do efetivo para atender "registros policiais e medidas urgentes, que envolvam crimes contra a vida, Lei Maria da Penha, crimes contra idosos e crimes contra a criança ou adolescente vítima".

O presidente da entidade, Emerson Lopes Ayres, acredita em uma adesão "bastante forte" da categoria em razão do nível de insatisfação, mas não comprometeu-se com números.

— Os policiais chegaram ao limite. Eles não têm mais condições de continuar um trabalho tão importante recebendo desta maneira — disse Ayres.

A paralisação não tem data definida para ser encerrada.

— Isso quem vai determinar é o governo. Vamos dar por encerrada quando o salário de dezembro e o 13º salário forem pagos — finalizou.