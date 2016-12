Sistema de cercamento eletrônico da Redenção é apresentado pela prefeitura de Porto Alegre

Segurança Já

O sistema de cercamento eletrônico do Parque da Redenção, em Porto Alegre, foi apresentado pela prefeitura da Capital na manhã desta terça-feira no Centro Integrado de Comando (Ceic). Conforme o prefeito José Fortunati, as 21 novas câmeras instaladas, somadas às cinco que já estavam em operação, foram estrategicamente posicionadas para permitir monitorar quase toda a área do espaço público.

O projeto da Secretaria Municipal de Segurança foi realizado em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa), que executou a instalação das câmeras, e com o Ceic, de onde os agentes da Guarda Municipal (GM) farão o monitoramento, com espelhamento na Central de Operações da GM. O objetivo do projeto é a prevenção de danos ao patrimônio público e de crimes, além facilitar a identificação de criminosos que atuam na área.

No Parque Marinha, local onde serão instaladas mais nove câmeras, o projeto está em fase de execução, com entrega prevista para janeiro, segundo a prefeitura. Em maio de 2015, a administração municipal garantiu o financiamento de R$ 1,7 milhão junto ao Badesul para a instalação dos equipamentos, com contrapartida de R$ 170 mil dos cofres públicos.