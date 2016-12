Tio é preso por abusar de sobrinha de sete anos em Novo Hamburgo

Violência sexual

Um homem de 32 anos foi preso na noite desta quinta-feira por abusar da sobrinha de sete anos em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Segundo a Polícia Civil, os familiares flagraram o homem visualizando imagens do abuso contra a menina no celular dele.



O tio foi detido em casa e levado para a delegacia. Ele foi autuado por estupro de vulnerável. Caso condenado, a pena pode variar entre oito e 15 anos de prisão.



A criança será encaminhada para atendimento no Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, em Porto Alegre, onde deve fazer exames e receber acompanhamento psicológico.