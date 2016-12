Três homens são mortos em sequência no bairro Bom Jesus

Violência

A madrugada de segunda-feira foi marcada pela violência no bairro Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre. Em menos de três horas, três homens foram executados a tiros. A polícia suspeita que os crimes foram cometidos pelos mesmos executores, que estariam em um Meriva preto e fortemente armados.



O primeiro crime foi registrado na esquina entre as ruas São Benedito e Jerusalém, um dos pontos centrais do bairro. Roberto Ferreira dos Santos foi atingido por diversos tiros e morreu no local. Cerca de duas horas depois, Anderson Proença da Rosa, 32 anos, deu entrada no Pronto-Atendimento do Bom Jesus baleado. Ele não resistiu aos ferimentos.



Leia mais

Facções em guerra já atuam em quase metade dos bairros da Capital

Onda de decapitações é um "marketing da brutalidade" das facções, diz psicanalista

O que pode ser feito para conter o poder das facções em Porto Alegre



Já era quase 6h quando o terceiro homem também deu entrada no Pronto-Atendimento. Era Wagner Garcia Ballejo, 22 anos. Ele também morreu em atendimento.



— Ainda estamos apurando as circunstâncias dos dois últimos homicídios, já que as vítimas foram socorridas antes da chegada da polícia. Mas os indícios são muito concretos indicando um crime de vingança por uma facção criminosa — afirma o delegado Rodrigo Reis, da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios de Porto Alegre.



Ele se refere ao assassinato de um homem no final da tarde de domingo na Avenida Ipê, bairro Vila Jardim. Os suspeitos daquele homicídio acabaram presos em perseguição da Brigada Militar quando se refugiavam no bairro Bom Jesus. Desde o começo do ano, facções inimigas com bases justamente nesses dois bairros travam um confronto que se alastra por toda a Capital.