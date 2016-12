Três jovens são executados em chacina no bairro Passo das Pedras, zona norte de Porto Alegre

Violência

Três jovens sem antecedentes criminais foram executados a tiros no final da tarde de segunda-feira na Rua Frutuoso Borges, bairro Passo das Pedras, na zona norte de Porto Alegre. As vítimas da chacina foram identificadas como Felipe dos Santos Cornelios, 19 anos, Bruno dos Santos Cornelios, 21 anos, que eram irmãos, e Pablo Jesus da Silva Telles Guterres, 18 anos. Os irmãos morreram no local, Guterres chegou a ser levado ao Hospital Cristo Redentor, mas morreu em atendimento.



De acordo com a delegada Luciana Smith, da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios de Porto Alegre, que investiga o caso, a suspeita é de que os atiradores tinham como alvo qualquer pessoa que estivesse naquele beco no momento do ataque.



— Não temos nenhuma informação que relacione as vítimas ao tráfico de drogas, por exemplo, até o momento — diz a delegada.



Conforme testemunhas, os autores do crime foram dois homens usando camisetas brancas que tripulavam uma moto preta. Os três jovens conversavam na rua, ao lado da casa da avó de Guterres, quando foram surpreendidos pelos disparos.



— Eles eram muito amigos, se criaram aqui no bairro. O Pablo estava morando em Goiás com os pais e veio passar as férias aqui. Era um menino cheio de sonhos — conta uma tia de Pablo Guterres.



A suspeita da polícia é de que este ataque seja mais um em uma série de ofensivas entre quadrilhas rivais na disputa pelo tráfico de drogas na zona norte de Porto Alegre. Meses atrás, criminosos com atuação no bairro Passo das Pedras estariam envolvidos, segundo a polícia, com um crime semelhante, que vitimou dois jovens no bairro Rubem Berta e deixou outros oito feridos durante uma festa. Aquelas vítimas também não tinham envolvimento com a criminalidade.