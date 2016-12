VÍDEO: câmeras mostram suspeitos na casa de embaixador grego morto no Rio de Janeiro

Crime

A Polícia do Rio de Janeiro divulgou imagens de câmeras de segurança da casa do embaixador grego no Brasil, Kyryakos Amiridis. A gravação mostra o policial militar Sérgio Gomes Moreira e o primo, Eduardo Moreira de Melo entrando no local no dia em que o diplomata teria sido morto.

Segundo o jornal O Globo, Françoise de Souza Oliveira, mulher do embaixador, confessou participação na morte do marido, cujo corpo foi encontrado em um carro carbonizado e abandonado no Arco Metropolitano, anel viário da Região Metropolitana do Rio.