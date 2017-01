Adolescente infrator é resgatado por criminosos na porta da Fase, em Porto Alegre

Crime

O adolescente suspeito de envolvimento na morte do agente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) durante assalto foi resgatado por criminosos na tarde desta terça-feira quando voltava à Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), em Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar, ele saía de uma audiência judicial e, ao retornar para a instituição, na Avenida Padre Cacique, bairro Menino Deus, três pessoas armadas abordaram os monitores no portão de entrada. Ele foi levado até um Onix, antes do grupo fugir no mesmo veículo.



Detido em flagrante na última quinta-feira, após ser apreendido por participação em um assalto, o adolescente já havia sido ouvido pelo Departamento Estadual da Criança e Adolescente da Polícia Civil por suposto envolvimento no latrocínio (roubo com morte) do agente da EPTC Carlos Henrique Severo, que fazia a segurança de uma loja da zona norte de Porto Alegre.

Conforme o delegado do Deca, Christian Nedel, chegaram ao conhecimento da polícia dois possíveis motivos para o resgate do adolescente. Uma das hipóteses é de que o resgate tenha sido arquitetado pela própria família, que sabia o horário em que ele retornaria à Fase. A outra é de que desafetos do adolescente tenham o buscado na Fase para executá-lo, como queima de arquivo.

— Essas são informações que chegaram até nós e que precisam ser investigadas — disse o delegado.

O crime

Carlos Henrique Severo foi baleado na cabeça e morreu após ser encaminhado ao Hospital Cristo Redentor, às 9h30min do dia 29 de dezembro. De acordo com a polícia, os criminosos invadiram as lojas das redes Magazine Luiza e Benoit, na Avenida Assis Brasil, zona norte da Capital, renderam os funcionários e roubaram eletrônicos e dinheiro. A vítima era agente da EPTC e foi baleada durante o assalto à Magazine Luiza.