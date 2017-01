"Ainda não entendemos o motivo desta tragédia", diz irmão de homem morto na Cidade Baixa

Porto Alegre

Acordado por um amigo com a notícia de que seu irmão mais velho, Neimar Brizolla da Conceição, havia sido executado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, o costureiro Marcelo Brizolla da Conceição, 24 anos, ainda busca explicações para o crime. Natural de Palmeira das Missões, o motoboy de 30 anos estava no banco do passageiro do Palio Weekend atingido por tiros na Avenida João Pessoa, próximo à esquina com a Venâncio Aires, na madrugada desta quinta-feira.

— Ainda não entendemos o motivo desta tragédia. Não tenho como explicar o que aconteceu. Ele não tinha inimigos. Não era envolvido com nada (ilícito) — disse o costureiro.

Marcelo, irmão único de Neimar, mora com os pais e a sobrinha de 10 anos, filha do motoboy, em Sagrada Família, município de 2,5 mil habitantes localizado a 370 quilômetros de Porto Alegre. Neimar deixou a cidade da Região Norte há cerca de 10 anos para trabalhar na Capital. Acabou gostando e só voltava lá para visitar a família.

— Ele era um cara trabalhador. Trabalha dia e noite. Não tinha passagem pela polícia. Foi uma covardia — reforçou o irmão.

Segundo Marcelo, o motoboy morava na Avenida Professor Oscar Pereira, bairro Glória, com colegas de profissão.