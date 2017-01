Apenado que colocaria tornozeleira eletrônica em Porto Alegre é flagrado com armas e até um drone

Criminalidade

Material estava com apenado ao chegar no Instituto Penal Pio Buck

Uma ação da Brigada Militar flagrou um arsenal com seis pistolas e carregadores, além de um drone, com um detento que chegava ao Instituto Penal Pio Buck, em Porto Alegre, para a colocação de uma tornozeleira eletrônica na manhã desta terça-feira. Quatro homens foram presos e um adolescente foi apreendido na ação planejada pelo Setor de Inteligência do Batalhão de Operações Especiais (BOE). As informações são da Rádio Gaúcha.

Os policiais receberam a informação de que o membro de uma quadrilha de traficantes iria até a casa prisional e passaria ao monitoramento eletrônico. Ele se deslocou até o local junto com os outros quatro três homens e um adolescente que faziam a segurança dele, em um carro e quatro motocicletas.

Ao revistar os presos e procurar no veículo, os PMs encontraram o drone e seis pistolas — sendo quatro delas importadas. Uma das armas estava com o chamado ¿carregador caracol¿, que serve para que a pistola atire em forma de rajada e possa ter 120 unidades de munição.

Os policiais afirmam que a quadrilha tem como base a Vila Planaltina, no bairro Jardim Itu Sabará, zona norte de Porto Alegre.

Carregador em forma de caracol aumenta a capacidade da pistola para até 120 disparos Foto: Divulgação / Brigada Militar