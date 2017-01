Após 17 horas, rebelião em presídio de Manaus chega ao fim com 60 mortos

Amazonas

Após mais de 17 horas, chegou ao fim a rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Amazonas, pelo menos 60 presos morreram durante o motim.

Segundo o portal G1, que ouviu o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, os mortos são integrantes de uma facção criminosa e estavam presos por estupro. Também houve fugas de detentos do presídio durante a rebelião, mas o número não foi divulgado. A OAB-AM chegou a dizer ao portal que mais de 130 estão foragidos.

O tumulto, que havia se iniciado na tarde do domingo, se encerrou por volta das 10h40min (horário de Brasília) desta segunda-feira, quando presos entregaram as armas e se renderam.

No domingo, os corpos de seis pessoas, ainda não identificadas, foram jogadas para fora do presídio, sem as cabeças. Até as 22h50min de domingo, 12 agentes carcerários foram mantidos reféns. Demais funcionários que estavam na unidade prisional conseguiram escapar durante o tumulto.

Dezenas de pessoas foram ao presídio para aguardar informações de parentes presos. Alguns familiares também compareceram à sede do Instituto Médico Legal (IML), na zona norte de Manaus, em busca de novidades.

Procurada pela Agência Brasil, a empresa contratada pelo governo para administrar a unidade, Umanizzare, não comentou a situação. Segundo o site da empresa, o complexo abriga 1.072 internos.



As autoridades estaduais ainda vão investigar as causas do motim. Em coletiva de imprensa realizada na noite de domingo, o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, afirmou que a rebelião foi causada por uma guerra entre duas facções.



— Tudo indica que foi ataque de uma facção maior contra uma menor, para eliminar a concorrência — relatou o secretário.

O secretário também confirmou a informação de que corpos decapitados tinham sido atirados para fora da unidade.



*Com informações da Agência Brasil