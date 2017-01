Após morte de preso, Justiça faz inspeção em penitenciária de Charqueadas

Sistema prisional

A juíza Sonali da Cruz Zluhan, que é responsável por fiscalizar presídios e está de plantão na Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, inspecionou na manhã desta quarta-feira a Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, onde ocorreu a morte de um detento na terça.



Ela ouviu presos das duas alas envolvidas no confronto e os agentes penitenciários. A princípio, o que se pode constatar é que os presos da galera B, que são vinculados a uma facção, teriam tentado invadir o lado oposto.



Eles tomavam banho de sol ao mesmo tempo que os presos da galeria C _ onde ficam os detentos que teoricamente não são envolvidos com grupos criminosos. O que os divide na área aberta é um muro de concreto. A galeria B estava superlotada, com 140 detentos, enquanto que a C estava com 75.



Segundo que a juíza apurou, os integrantes da galera B quebraram a goleira e utilizaram a estrutura das traves para tentar quebrar o muro. Enquanto isso, um policial militar que cuidava da área externa fez disparos de bala de borracha.



Como não resolveu, o PM teria atirado com uma espingarda de calibre 12. Um dos disparos matou o detento Dionata Nascimento Marques, o Preto, 26 anos, e feriu outros dois presos sem gravidade. O PM também ficou ferido após ter sido apedrejado. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).



Como os presos conseguiram abrir um buraco no muro, o banho de sol foi reduzido de quatro paraduas horas, com o intuito de evitar encontro entre as duas galerias. A medida foi tomada até que o problema da estrutura seja resolvido.

Juíza Sonali da Cruz Zluhan fez inspeção Foto: Schirlei Alves / Agencia RBS

— Vamos manter contato para ver como vai ser contornada essa situação. Nós não podemos chancelar esse tipo de coisa, morte não pode acontecer — avaliou a juíza.



Outro problema detectado pela juíza foi a falta de coleta de lixo, que já se acumula há dias na unidade prisional.



— Como não foi paga a coleta de lixo, o local está totalmente insalubre. Com o temporal de ontem (terça-feira), a unidade ficou sem água e sem luz. A situação está tensa — constatou.



A reportagem fez contato com a Susepe, mas até as 15h não havia obtido resposta sobre por quanto tempo a medida de redução de banho de sol será mantida e quando será retomada a coleta de lixo.



Lixo acumulado na penitenciária Foto: Sonali da Cruz Zluhan / Arquivo pessoal