Após polícia sair, presos ocupam telhado e trocam ameaças na penitenciária de Alcaçuz, no RN

Após a saída da Polícia Militar da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, onde, no final de semana, uma rebelião terminou com ao menos 26 mortos, os presos voltaram a ocupar os telhados dos pavilhões e a trocar ameaças entre eles. As informações são do G1.

Imagens mostram os detentos com pedras e paus nas mãos e portando bandeiras com as siglas das facções em cima dos telhados. Na penitenciária de Alcaçuz, os presos ficam soltos dentro dos pavilhões porque as grades das celas foram arrancadas em uma rebelião em 2015.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) nega que "não se configura uma nova rebelião", mas confirma que situação está tensa no local.

A Polícia Militar voltou a ser acionada para controlar a situação.