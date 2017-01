Após rebelião com 60 mortos, ministro da Justiça vai a Manaus

Massacre

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, irá a Manaus ainda nesta segunda-feira para acompanhar os desdobramentos da rebelião que deixou ao menos 60 mortos. A briga generalizada no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) durou 17 horas e é considerada a pior já registrada no Estado do Amazonas. O horário de chegada do ministro a Manaus ainda não foi confirmado, assim como a agenda dele na região.

No início da tarde, o ministério divulgou nota afirmando que já havia se colocado à disposição do governador de Manaus. A assessoria do ministro também afirmou que, se houver solicitação, o governo poderá deslocar agentes da Força Nacional de Segurança a Manaus e viabilizar a transferência de presos para penitenciárias federais.



Mais cedo, o governo de Amazonas informou que deve utilizar parte dos R$ 44,7 milhões que recebeu do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) na última quinta-feira para reparar os estragos na unidade.