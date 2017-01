Após troca de tiros, BM prende trio que assaltou ônibus em Porto Alegre

Zona Norte

Três criminosos foram presos pela Brigada Militar, na tarde desta terça-feira, após uma troca de tiros durante assalto a um ônibus da linha T7, da Carris. O crime ocorreu na esquina das avenidas João Wallig e Nilo Peçanha, na zona norte de Porto Alegre. As informações são da Rádio Gaúcha.

O ônibus fazia o trajeto no sentido sul-norte quando os assaltantes armados entraram no coletivo e roubaram os pertences dos passageiros. Conforme testemunhas, a BM foi avisada e conseguiu surpreender os criminosos na esquina das duas avenidas — onde geralmente fica uma viatura fazendo a segurança do local.

O ônibus parou imediatamente e até confundiu pessoas que estavam nas proximidades.

— Eu achei que o ônibus havia estragado, quando vi ele parado — relatou uma testemunha que viu o fato de longe e não chegou a ouvir barulho de tiros.

Os criminosos tentaram fugir a pé, mas foram detidos e encaminhados à delegacia. O caso será encaminhado à Força Tarefa da Polícia Civil que combate roubo em transporte coletivo.