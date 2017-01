Assaltantes matam cadeirante a facadas em Passo Fundo

Polícia investiga

Um cadeirante foi morto durante assalto a uma residência na madrugada deste domingo, em Passo Fundo. Sergio Augusto Vieira, 60 anos, foi esfaqueado diversas vezes pelos criminosos. Testemunhas disseram à polícia que viram os autores do crime saindo da casa da vítima com um botijão de gás e uma televisão. As informações são da Rádio Gaúcha.

Leia mais:

Criança de dois anos morre em acidente no interior de Vacaria

Rebelião em presídio do Rio Grande do Norte é controlada após 14 horas

Brasileira está presa há três meses por tráfico de drogas nas Filipinas



A Brigada Militar fez buscas e apreendeu um adolescente de 17 anos, que estava com a roupa suja de sangue. Ele apontou mais dois nomes como cúmplices do crime. Os outros dois criminosos fugiram em um carro roubado, levando os objetos da casa da vítima, e ainda não foram presos.

As facas utilizadas no crime foram apreendidas. A Polícia Civil investiga o caso.