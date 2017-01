Bandidos rendem funcionários e assaltam banco no bairro Tristeza, zona sul de Porto Alegre

Roubo

Criminosos armados renderam funcionários e clientes e assaltaram uma agência do banco Santander no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre, na tarde desta terça-feira. Conforme a Brigada Militar, o ataque ocorreu próximo das 14h15, na Avenida Wenceslau Escobar, na altura do número 3085. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme o 1º Batalhão de Polícia Militar, pelo menos cinco criminosos participaram do assalto, portando armas longas. Após a ação, que teria durado poucos minutos, os bandidos fugiram em veículos ainda não identificados.

A BM mobilizou viaturas para realizar buscas na região, mas, até o momento, ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).