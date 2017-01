Batalhão de Choque entra em Alcaçuz para transferência de presos

Ameaça de novo confronto

Como parte da operação de transferência de detentos, homens do Batalhão de Choque entraram na Penitenciária Estadual de Alcaçuz às 14h desta quarta-feira. A ação, que conta com o uso do helicóptero da corporação, ocorre quatro dias após o motim que deixou 26 mortos na unidade, no sábado passado.

O governo não informou quantos serão retirados, a qual facção eles pertencem nem para qual cadeia serão levados. Quatro ônibus foram trazidos para a frente da penitenciária, onde aguardam o deslocamento dos presidiários. As duas facções pedem a saída uma da outra do presídio e ameaçam novo confronto.

Desde o amanhecer, homens da Polícia Militar e do Grupo de Operações Especiais dos agentes penitenciários se preparavam para começar o comboio.

No confronto, presos do PCC mataram homens da facção Sindicato RN. A estratégia do governo é deixar no local detentos de apenas um grupo criminoso, para evitar novos enfrentamentos. Desde o início da semana, os presos estão no comando da prisão.

Com a transferência, o governo espera retomar o controle de Alcaçuz e tranquilizar a situação dentro da unidade.

*Estadão Conteúdo