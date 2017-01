Briga entre vizinhos acaba com dois baleados em Canoas

Região Metropolitana

Uma briga entre dois vizinhos terminou com os dois baleados pela mesma arma na noite desta quarta-feira em Canoas. O caso aconteceu por volta das 21h dentro de um dos apartamentos de um residencial na Rua Ceará, no bairro Mathias Velho. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a Brigada Militar, um dos dois deixou a arma no local após atirar. Ele atingiu de raspão a cabeça do outro e fugiu pensando ter matado o vizinho. O homem ferido pegou a arma e disparou de volta, acertando o tórax do morador que fugia.

Os dois foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro do município e não tiveram o estado de saúde divulgado. A Brigada Militar não confirma o motivo da briga.



