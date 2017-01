Briga por pesca em açude motivou latrocínio de secretário municipal e esposa em Capão do Cipó

Região Central

Um casal suspeito de participar do latrocínio — roubo com morte — do secretário municipal de Agricultura de Capão do Cipó, Alacir Dessoe, e a esposa, Araci Bernardete Dessoe, foi preso temporariamente em Santiago, na Região Central. Primeiro, a polícia chegou até uma mulher, que foi detida em uma casa, na noite de quarta. Na manhã desta quinta-feira, a polícia voltou ao local e encontrou o companheiro, escondido embaixo de uma cama. As informações são da Rádio Gaúcha.

Em depoimento, os presos afirmaram que, além do roubo, a motivação para o crime tem a ver com a pesca em um açude — local onde os corpos foram desovados pelos criminosos. Alacir e Araci não aceitavam que os suspeitos pescassem na área, que é de propriedade das vítimas, o que acabou gerando uma desavença.

O carro das vítimas, um Prisma, que foi roubado durante o crime, foi trocado pela quantia de R$ 50, mais uma porção de maconha. A dupla também levou dois celulares, um notebook e as carteiras com os documentos das vítimas.

Este assassinato, que assustou o município de pouco mais de 3 mil habitantes, foi percebido por amigos do secretário de Agricultura, que perceberam o sumiço durante a noite de domingo. Ao checarem a residência, perceberam que marcas de sangue estavam espalhadas pela casa.

