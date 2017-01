Casal é executado a tiros em Novo Hamburgo

Homicídio

Um casal foi executado com vários tiros na manhã desta sexta-feira, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana. O crime aconteceu na Rua Pedro Cirilo Wolfando, no bairro Santo Afonso.



Luciana Rodrigues da Silva, 34 anos, e o companheiro Silvano Machado, 36, estavam chegando em casa num Honda Civic quando foram surpreendidos por homens armados em um Prisma.



Eles foram assassinados com disparos de pistola ponto 40, 9mm e ponto 380. A mulher estava dirigindo e o companheiro, no banco do carona.



O delegado Enizaldo Plentz, da Delegacia de Homicídios, acredita que Silvano fosse o principal alvo. Segundo a polícia, ele cumpria pena no regime semiaberto em São Leopoldo por tráfico de drogas e roubo. A mulher também tinha antecedentes por furto. O casal deixou um filho de 17 anos.