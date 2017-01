Casal é executado dentro de casa no bairro Cascata, em Porto Alegre

Violência

Um casal foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira em Porto Alegre. O crime ocorreu pouco depois das 2h na Rua Maria Lúcia Petiti, na região do Morro da Embratel, no bairro Cascata. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a Brigada Militar, a mulher estava dentro da residência e o homem foi arrastado para a rua. As vítimas ainda não tiveram as identidades confirmadas.



Leia mais:

Jovem é morto a tiros em São Leopoldo, no Vale do Sinos

OAB propõe mutirão de atendimento a detentos para desafogar sistema prisional

PRF apreende quase 100 quilos de maconha na BR-386, em Seberi



Policiais encontraram o filho das vítimas, um bebê de dois anos, chorando dentro da casa. Ele não sofreu ferimentos. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso da criança.



Homicídio no Centro

Também nesta madrugada, um homem morreu após ser esfaqueado no Centro de Porto Alegre. A suspeita é de que a vítima, ainda não identificada, seja um morador de rua. Testemunhas teriam relatado que quatro pessoas saíram correndo do local após o homem ter sido atingido por quatro facadas. O caso ocorreu por volta das 2h na Rua Duque de Caxias, próximo do Viaduto Otávio Rocha.



Leia as últimas notícias de ZH