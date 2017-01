Comerciante é primeira vítima de latrocínio do ano em Porto Alegre

Violência urbana

O comerciante Pedro de Freitas Pinto, que foi baleado no braço e no abdômen em uma tentativa de assalto à loja de baterias dele na tarde desta terça-feira, é a primeira vítima de latrocínio do ano em Porto Alegre. Pedro chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Cristo Redentor, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de meia-noite.



Segundo a Polícia Civil, três homens armados invadiram o estabelecimento na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, e anunciaram o assalto. Pedro estava na garagem da loja quando foi surpreendido. O genro dele ouviu um disparo e se escondeu atrás do balcão.



— Escutei um "pá" e me escondi. Quando saí na rua, vi o seu Pedro passando mal — contou.



Uma espingarda calibre 12 foi encontrada na garagem da loja. A polícia acredita que a arma seja do comerciante e que ele a tenha usado em reação ao assalto. Um dos criminosos teria sido ferido por um disparo, pois havia marcas de sangue na calçada, onde foi estacionado o carro utilizado na fuga - um Palio branco.



Os suspeitos do assalto ainda não foram identificados. Os policiais da 15ª Delegacia de Polícia Civil procuram câmeras de monitoramento no entorno que possam ajudar na investigação. Pedro de Freitas Pinto será velado no Cemitério Parque Jardim da Paz, na Capital. O sepultamento está marcado para as 10h desta quinta-feira.