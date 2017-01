Corpo carbonizado e decapitado é encontrado dentro de carro em Gravataí

Região Metropolitana

O corpo encontrado dentro de um veículo em chamas na noite deste sábado em Gravataí, na Região Metropolitana, não foi só carbonizado mas também decapitado.



De acordo com o delegado Felipe Borba, da Delegacia de Homicídios, o corpo e a cabeça estavam dentro do porta-malas de um Corsa Classic que foi abandonado na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro Morada do Vale 1.



Segundo a Brigada Militar, moradores da região perceberam o veículo em chamas e acionaram a polícia por volta de 22h30min. Após combater o fogo, os policiais encontraram o corpo no porta-malas. Como a vítima ainda não foi identificada, todas as hipóteses são consideradas pela polícia.



Borba acredita que, pela brutalidade, o crime envolva algum acerto de contas. O delegado não descarta a possibilidade de envolvimento com o tráfico de drogas. O local onde o carro foi abandonado é afastado das residências da região e sem testemunhas do crime.



Embora já tenha sido possível verificar que se trata de um homem, a vítima ainda não foi identificada. Apenas uma exame de DNA poderá ajudar a esclarecer o caso.



Dois assassinatos a tiros



Além do corpo encontrado no porta-malas, Gravataí registrou outros dois homicídios no fim de semana. O primeiro crime ocorreu na noite de sexta-feira. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros dentro de um veículo na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira.



O outro crime aconteceu na noite de sábado. Robson Lima de Souza, 29 anos, foi baleado na Rua Salgueiro, no bairro Bom Princípio. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu após receber atendimento no hospital. Segundo a Polícia Civil, ele tinha passagens por tráfico de drogas e receptação.