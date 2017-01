Corpo de homem é encontrado boiando no Rio dos Sinos

São Leopoldo

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio dos Sinos, em São Leopoldo, por volta das 16h de quarta-feira. A vítima, que ainda não foi identificada, estava com uma corda amarrada na perna esquerda.

Conforme a Polícia Civil, o rapaz tem tatuagens no braço esquerdo que podem ajudar na identificação. "Maldito o homem que confia no homem" e "Firmeza" são as inscrições. O caso está sendo tratado como homicídio e, portanto, é investigado pela delegacia de São Leopoldo especializada nestes crimes.