Corpo é encontrado dentro de saco em lixão da zona sul de Porto Alegre

Violência

Um corpo humano foi encontrado em um lixão, na manhã desta sexta-feira, na Estrada Chapéu do Sol, no bairro Belém Novo, zona sul de Porto Alegre. Conforme informações da Brigada Militar, o corpo estava dentro de um saco.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Rádio Gaúcha, o sexo da vítima não foi informado. A Polícia Civil atende a ocorrência no local.

Ainda na madrugada desta sexta-feira, um homem foi morto após ser atingido por facadas na madrugada em Porto Alegre. O caso ocorreu por volta das 3h na Praça da Matriz, em frente à Assembleia Legislativa, no centro da Capital.