Corpo é encontrado em carrinho de supermecardo em Porto Alegre

Homicídio

O corpo de um homem foi encontrado nesta sexta-feira enrolado em um cobertor dentro de um carrinho de supermercado, em Porto Alegre.



O carrinho foi abandonado em uma calçada na Rua Silvestre Felix Rodrigues, no bairro Sarandi, na Zona Norte. O homem, que ainda não foi identificado, foi morto com um tiro na cabeça.



A Polícia Civil acredita que o crime tenha ocorrido em outro lugar e o corpo tenha sido abandonado no Sarandi, pois não havia vestígio de munição.