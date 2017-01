Corpo encontrado carbonizado dentro de carro em Canoas

Violência

Um corpo ainda não identificado foi encontrado carbonizado dentro de um carro, igualmente incendiado, por volta das 17h20min desta sexta-feira na Rua Berto Círio, bairro São Luís, em Canoas.

Leia mais:

Casal é executado a tiros em Novo Hamburgo

Homem é morto a tiros no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre



De acordo com a Brigada Militar, o corpo foi completamente consumido pelo fogo. Agentes da Delegacia de Homicídios de Canoas seguem para o local para apurar as circunstâncias do crime. Provavelmente, só exames periciais poderão identificar até mesmo o sexo da vítima, que estava n banco do carona do carro.