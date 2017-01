Criança é atingida por bala perdida em comemoração de Ano-Novo em Gravataí 

Região Metropolitana

Um menino de cinco anos foi atingido por uma bala perdida na cabeça durante as comemorações de Ano-Novo em Gravataí, na Região Metropolitana. O caso aconteceu pouco depois da meia-noite deste domingo, no bairro Caça e Pesca. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a Brigada Militar (BM), os pais estavam em frente a casa da família observando a queima de fogos de artifícios quando o menino começou a chorar. Quando a mãe foi verificar, percebeu o ferimento por bala perto de uma das orelhas do menino.

Os PMs acreditam que alguém tenha atirado para cima, e que o tiro tenha acabado descendo e atingido a criança. No entanto, outras hipóteses serão investigadas pela Polícia Civil.

Conforme o Comando de Policiamento Metropolitano, a criança foi primeiramente levada ao Hospital Dom João Becker, no município, mas teve de ser removida para Porto Alegre, para passar por cirurgia. O estado de saúde não foi detalhado.



