Criminosos atacam dois bancos e levam gerente como refém no Vale do Taquari

Cerca de 15 homens armados atacaram duas agências bancárias em Putinga, no Vale do Taquari, na tarde desta segunda-feira. Segundo a Brigada Militar, o grupo chegou na cidade e montou um cordão humano na frente dos bancos Sicredi e Banrisul. As informações são da Rádio Gaúcha.



Após o assalto, os criminosos fugiram levando o gerente e funcionária de uma das instituições como reféns, em um Renault Duster branco. As vítimas foram liberadas por volta das 16h, no interior do município, sem ferimentos.

A cidade tinha apenas dois policiais no momento do ataque. Guarnições de cidades próximas estão auxiliando nas buscas.

Durante a fuga, os criminosos espalharam miguelitos nas vias e saíram em direção a Fontoura Xavier.

