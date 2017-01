Detento é morto no Presídio Estadual de Carazinho um dia depois de ser recapturado

Sistema prisional

Um detento foi assassinado dentro do Presídio Estadual de Carazinho no final da manhã deste sábado (28). Segundo a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), Willian Rafael Marcondes Steffens, 28 anos, foi esfaqueado por outros presos dentro de uma cela. As informações são da Rádio Gaúcha.

Ele havia sido capturado na véspera, depois de passar 10 dias foragido. No momento do homicídio, ocorria a visita íntima. A vítima havia sido impossibilitada de receber familiares devido ao comportamento, ficando isolada junto com outros seis detentos. Os agentes afirmam ter ouvido barulhos deste espaço, e ao conferir, já encontraram o preso ensanguentado.



Os detentos foram ouvidos pelos agentes, mas nenhum deles apontou quem desferiu os cerca de 10 golpes contra Steffens, que chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu. Ele cumpria pena por tráfico de drogas e outros crimes.

Recordista em fugas

Em novembro de 2016, reportagem da Rádio Gaúcha mostrou que o Presídio Estadual de Carazinho era o recordista em fugas no ano. Nos onze primeiros meses, foram 36 apenados que conseguiram escapar. Outro problema é a superlotação. A casa prisional tem 238 detentos em um espaço projetado para ter 132.