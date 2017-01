Detento morre em confronto na Penitenciária Modulada de Charqueadas

Sistema prisional

Uma possível tentativa de invasão de ala na Penitenciária Modulada de Charqueadas, no começo da tarde desta terça-feira terminou com o detento Dionata Nascimento Marques, o Preto, 26 anos, morto a tiros e outros dois presos, identificados como Paulo Roberto Isibralde e Edmar Weiss, feridos sem maior gravidade.

Eles foram atingidos na reação de um policial militar que fazia a guarda externa da casa prisional. O caso ainda é apurado pela Polícia Civil e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

Dionata era natural de São Leopoldo e tinha antecedentes criminais por furto e tráfico de drogas. O policial militar também teve lesões na cabeça, provocadas por pedradas, e foi socorrido.



De acordo com o delegado Marco Aurélio Schalmes da Silva, da Delegacia de Polícia Civil de Charqueadas, um grupo de detentos que ocupa o Módulo 4 da penitenciária, pertencentes à facção dos Manos, teriam feito um buraco no muro que os separa da ala onde estão os detentos da facção dos Abertos.

— É possível que eles estivessem se preparando para invadir o lado da facção rival e foram reprimidos pelo PM que fazia a guarda naquele momento — diz o delegado.



A confusão começou por volta das 14h, enquanto os presos estavam no pátio. Eles teriam arremessado pedras contra o policial militar que fazia a guarda naquele momento. Em seguida, iniciaram a queima de colchões que prejudicava ainda mais a visualização do pátio pelo PM.

— Ele deu tiros com munição anti-motim, mas não parou a confusão. Então, para evitar uma invasão, fez uso dos disparos de arma de fogo que atingiram os detentos — afirma Marco Aurélio Schalmes.



Outra versão ainda apurada pelas autoridades dá conta de que não havia tentativa de invadir uma ala vizinha. E sim, uma briga interna no módulo 4B da penitenciária. Recentemente, presos de outra ala, superlotada, teriam sido colocados neste setor, e houve discordância na facção criminosa majoritária neste local. Na tarde desta terça, eles teriam iniciado uma briga.



Nesta quarta, a juíza Sonáli da Cruz Zluhan vai à Penitenciária Modulada de Charqueadas averiguar a situação. A Susepe suspendeu o banho de sol dos detentos deste módulo até que o buraco no muro seja consertado.