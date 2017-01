Detentos serram grades de cela, escalam muro e um foge de presídio em Passo Fundo

Sistema prisional

Um detento fugiu do Presídio Regional de Passo Fundo após ele e outros três presos serrarem as grades da cela, subirem no telhado e escalarem um muro, com o auxílio de uma jiboia (corda feita de lençóis). A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira. Agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e policiais da Brigada Militar (BM) perceberam a fuga e conseguiram interceptar três apenados. As informações são da Rádio Gaúcha.

Osvaldir Santos Costa, 20 anos, natural de São Borja, conseguiu fugir. Durante as buscas, a BM foi informada que o foragido teria embarcado em um automóvel de cor branca, que estava estacionado nas imediações. A polícia realiza buscas, mas, até o momento, não conseguiu recapturar o detento.