Dois homens morrem a tiros e um fica ferido em Magistério, no Litoral Norte

Insegurança

Dois homens foram mortos a tiros e outro indivíduo ficou ferido, também por disparos de arma de fogo, no distrito de Magistério, no município de Balneário Pinhal, no Litoral Norte. As vítimas ainda não tiveram as identidades confirmadas. O caso ocorreu por volta das 21h30min de domingo na Rua Farroupilha. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo as primeiras informações da Brigada Militar (BM), testemunhas informaram que cerca de quatro pessoas se aproximaram a pé e dispararam contra as vítimas. O local do crime ainda passa pela análise da polícia, que apura mais detalhes.



*Rádio Gaúcha