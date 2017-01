Dois homens são executados a tiros em Alvorada

Violência

Dois homens foram executados a tiros no final da tarde deste domingo no bairro Jardim Aparecida, em Alvorada. Conforme a Brigada Militar, a dupla foi atacada na Rua A. J. Renner, por cerca de quatro homens armados que passaram pela região em uma Ecosport prata, próximo das 19h.

As duas vítimas morreram no local. Eles foram identificados como Elisandro Porfirio, 32 anos, que tinha antecedentes por roubo e homicídio, e Thiago Pereira, 23 anos, com antecedentes por ameaça.



No local do crime, a Brigada Militar recolheu diversas cápsulas de pistola 9 milímetros. Minutos depois, no bairro Intersul, o carro usado no crime foi encontrado. O veículo estava com as placas clonadas e foi abandonado na Rua Euclides da Cunha.

Os assassinos, no entanto, não foram localizados. Ainda não há informações sobre a motivação do duplo assassinato.



