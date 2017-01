Dois homens são mortos a tiros no bairro Mario Quintana, na zona norte de Porto Alegre

Violência

Um homem identificado como Marcos Roberto Gomes, 27 anos, foi morto a tiros e pelo menos outro ficou ferido na Estrada Martim Félix Berta, junto ao Parque Chico Mendes, no bairro Mario Quintana, na zona norte de Porto Alegre, por volta das 16h45min desta quinta-feira. O homem ferido foi socorrido ao Hospital Cristo Redentor. A polícia ainda não tem informações sobre o seu estado de saúde.



Minutos depois, possivelmente os mesmos executores passaram atirando em um carro contra um grupo de homens na esquina entre a Rua 26 de Março e a Avenida Manoel Elias, no mesmo bairro, deixando quatro homens baleados. Todos foram socorridos, mas um deles acabou morrendo no Hospital Cristo Redentor.



Mais cedo, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na Estrada Antônio Severino, também no bairro Mario Quintana. A causa da morte e a identificação da vítima ainda são apuradas.