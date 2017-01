Dois jovens são mortos a tiros na rua no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre

Violência

Os moradores da Rua Fernando Camarano, bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, ficaram revoltados na madrugada deste domingo após as mortes a tiros de dois jovens que conversavam na rua com um grupo de amigos. Durante a confusão até a chegada da Brigada Militar ao local, uma ambulância do Samu chegou a ser impedida de sair dali. Quando os socorristas chegaram, segundo a polícia, os jovens já estavam sem vida.



Luís Eduardo Alves da Silva, 18 anos, e Alessandro Manjoli de Oliveira, 22 anos, foram atingidos pelos disparos em frente a um condomínio. A polícia não sabe quantas pessoas estavam no local. Não houve mais feridos. De acordo com o delegado Leandro Bodóia, do Departamento de Homicídios, homens teriam invadido a rua em um carro e disparado a esmo.



A polícia ainda não tem suspeitos.