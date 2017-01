Drogas e armas encontradas em armário do batalhão da Brigada Militar de Canoas

Sob suspeita

Policiais militares de Canoas encontraram, durante uma reforma na companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Canoas, no bairro Mathias Velho, um armário carregado de drogas, armas e outros materiais suspeitos no final da tarde desta quarta-feira. O comandante do batalhão, coronel Oto Eduardo Amorim, confirmou a abertura de um inquérito policial militar para apurar a origem do material e o responsável por ele.



— São armários antigos, que não têm as identificações dos policiais responsáveis por eles. Vamos apurar e responsabilizar — garante o oficial.



Foram apreendidos 1,4kg de maconha, 64g de crack, 4g de cocaína, 10 embalagens de pó branco semelhante a cocaína, três balanças de precisão, uma pistola, 65 munições de calibre 9mm e outras 13 de calibre .30, cinco carregadores de pistolas de diferentes calibres. O armário ainda guardava a chave de um veículo Ford e duas placas de carro.