Dupla é presa após assaltar motoristas em refúgios da freeway 

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após assaltarem motoristas em refúgios da freeway, em Santo Antônio da Patrulha, na tarde de domingo. As informações são da Rádio Gaúcha.

A prisão foi realizada após a PRF receber denúncias de que uma dupla em uma motocicleta estava cometendo roubos à mão armada em motoristas que paravam às margens da rodovia. No momento da abordagem, no km 34, foi constatado que o passageiro da moto, de 20 anos, estava com uma arma de fogo na cintura e possuía um mandado de prisão em aberto por roubo. Já o condutor do não tinha habilitação, e a moto não estava licenciada.

Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio da Patrulha. A motocicleta e a arma foram apreendidas.

