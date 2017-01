"Eles estavam dando a volta na quadra", diz primo de gaúcha morta em Florianópolis 

Insegurança

Ainda tentando encontrar uma explicação para o ocorrido na madrugada anterior, o primo de Daniela Soares, gaúcha de 38 anos que foi morta em Florianópolis após o Réveillon, chegou a Porto Alegre na manhã desta segunda-feira para acompanhar o enterro da vítima. Morando com a família em Santa Catarina há quatro anos, o parente, que preferiu não ser identificado, era o proprietário da casa onde Daniela passou as últimas horas de sua vida:

— Estávamos todos felizes, a família reunida. A Dani e o marido haviam passado o dia na praia, no Costão do Santinho. Chegaram na minha casa por volta das 19h. Passamos uma noite muito animada. Jantamos, conversamos, reunimos toda a família. Não tem como explicar, só dá para pensar que foi uma execução sem sentido.

De acordo com o primo, o casal havia deixado a casa, que fica no norte da Ilha, por volta das 1h30min da manhã em uma caminhonete. Como a rua era muito estreita, tiveram que dar a volta na quadra para seguir viagem. Foi então que uma bala atingiu Daniela.

— Eles saíram de casa e tinham colocado o endereço no GPS, porque é uma região que eles não conhecem bem. Mas como não dava para manobrar o carro na rua, tiveram que dar a volta na quadra, e foi então que ocorreu o crime. Não dá pra entender, porque as ruas estavam com movimento, com várias famílias comemorando o Réveillon — relembra o primo.

O parente da vítima comentou, ainda, que é corriqueiro ouvir barulhos de tiros e de brigas pela disputa do tráfico na região onde o casal passou com o carro, mas que naquela noite o clima era de celebração em toda a região.

No veículo, estavam ainda o marido de Daniela, os pais e o sobrinho dela, de sete anos. Eles retornavam à casa dos pais da gaúcha, que se mudaram para Santa Catarina há quatro dias, com o objetivo de fugir da violência no Rio Grande do Sul.

Após o disparo, a família foi auxiliada por uma moradora da região, que os indicou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, mas Daniela chegou ao local sem vida.

Emoção e homenagens na despedida

Durante toda a manhã, dezenas de parentes, amigos e alunos de Daniela, que era professora de yoga, foram ao Cemitério Ecumênico Cristo Rei, em São Leopoldo, para prestar as últimas homenagens à gaúcha. Emocionados e ainda surpresos como ocorrido, muitos se mostravam inconformados com a morte repentina da gaúcha:

— A Dani e o Felipe (marido) planejavam ter filhos, haviam construído um estúdio de yoga que estava dando super certo. Já tinham planos também de mudar o estúdio para um lugar maior. Eles estavam em um ótimo momento de vida, não dá pra acreditar — comentou o amigo Manolo Machado.

Minutos antes do enterro, que ocorreu às 11h, um amigo do casal, que já havia feito a cerimônia de casamento de Daniela e Felipe, pronunciou algumas palavras sobre a vítima e pediu para que todos os presentes repetissem "Djhay Dani", expressão da cultura védica que significa "tudo que há de bom".

Natural de Porto Alegre, Daniela morava atualmente com o marido em Sapucaia do Sul, na região Metropolitana da Capital gaúcha.

