Em pouco mais de três horas, dois homicídios são registrados no bairro Passo das Pedras

Porto Alegre

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira, na Rua Bento Manoel Ribeiro, no bairro Passo das Pedras, na zona norte de Porto Alegre. Conforme informações da Brigada Militar (BM), a vítima foi baleada diversas vezes no rosto. O corpo foi localizado próximo ao estacionamento de um supermercado. A BM atende a ocorrência no local.

Este foi o segundo crime registrado no bairro Passo das Pedras em um período de pouco mais de três horas. Por volta das 3h40min, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na Rua Sebastião Barreto. De acordo com a BM, a vítima estava com as mãos amarradas para trás. A forma como ele foi morto também não foi divulgada. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Não há confirmação se os casos estão relacionados.

