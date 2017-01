"Estou apavorada e sem dormir", diz moradora que viu carro em chamas com corpos carbonizados 

Região Metropolitana

Os moradores da Rua Fiorentina, no bairro Três Figueiras, em Viamão, foram acordados no meio da madrugada desta quinta-feira com os estalos das chamas que incendiavam o carro HB-20 — onde foram encontrados dois corpos carbonizados e possivelmente esquartejados dentro do porta-malas.



O veículo foi queimado na frente de um conjugado de três casas. As labaredas alcançaram a copa de uma árvore na calçada. Os vizinhos foram acordados pelos gritos de uma das moradoras. As chamas eram tão altas que a impediram de sair na rua. Ela pediu ajuda do pátio de casa. O medo dela e dos vizinhos era de que as chamas atingissem as casas. Por sorte, os bombeiros conseguiram apagar o fogo antes que ele causasse prejuízo.



— Estou apavorada e até agora sem dormir, não existe mais lugar seguro — se limitou a dizer uma das moradoras do conjugado.



Mesmo após o carro ter sido recolhido pela perícia, a noite de horror ficou marcada na rua e na árvore. Pela manhã, ainda era possível sentir o cheiro de queimado. Os moradores já ouviram falar da guerra do tráfico que toma conta de bairros próximos, mas nunca viram o crime chegar tão perto da porta de casa.



— Tu estás dormindo e de repente ouve um estouro desses às 3h da manhã? Dá um medão danado — contou uma mulher de 56 anos que mora há uma quadra do local.



Embora os corpos ainda não tenham sido identificados, a forma como foram executados indica que podem ter sido vítimas da guerra do tráfico de drogas que assola o município, principalmente os bairros Santa Cecília e Santa Isabel.



De acordo com a delegada Larissa Fajardo, da Delegacia de Homicídios, a guerra se intensificou em novembro do ano passado, quando um grupo que comandava um ponto de tráfico foi desarticulada e alguns membros foram presos. Desde então, duas facções rivais passaram a disputar o local que seria um dos mais movimentados da região.



Vítimas sem envolvimento com o crime



Pessoas que não tinham histórico de envolvimento direto com a criminalidade, mas que eram usuários ou se encontravam em situação vulnerável acabaram tornando-se vítimas desta disputa. Em 2016, Viamão registrou 126 assassinatos, sete a mais que no ano anterior. Nos dois últimos meses do ano, ocorreram dois triplos homicídios que vitimaram mulheres e adolescentes, um duplo homicídio e mais um carbonizado.



— Muitas vezes eles saem com a intenção de matar alguém que está lá (no ponto de tráfico) e não com um alvo especifico — avaliou a delegada.



Um dos adolescentes assassinados trabalhava com um gerente de um comércio do bairro Três Figueiras. O comerciante disse que o jovem não tinha envolvimento com o crime e não seria usuário de drogas.



— Foi no final da tarde, eu havia acabado de deixar ele na rua de casa. Parou na metade da rua pra conversar com um amigo. Era na direção de um beco que dá numa boca, mas ele não tinha nada a ver. Simplesmente passaram atirando.



Assustado com a violência, o comerciante quer se mudar para o interior do Estado.



Investigação depende de perícia



Segundo a Polícia Civil, O HB-20 não tem registro de furto ou roubo e está em nome de uma concessionária de Caxias do Sul. Como os corpos foram queimados, ainda não é possível saber se os membros foram esquartejados ou se laceraram em função do fogo.



— Não há confirmação de que os corpos foram esquartejados, porque estavam carbonizados. Também não foi possível detectar se havia orifício de entrada e saída (de tiros), não sabemos se foram alvejados. Essas questões serão esclarecidas por meio da perícia - disse a delegada Larissa Fajardo.