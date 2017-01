Estudante de Direito é morta a tiro e facadas em São Leopoldo

Violência

Uma estudante de Direito foi encontrada morta dentro do seu carro, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, no início da madrugada desta terça-feira. Conforme a Delegacia de Homicídios, Yeda Anahaia Aguete da Rocha, 33 anos, foi assassinada com um tiro à queima-roupa no rosto e facadas no pescoço, tórax e braços por volta da 1h20min na Rua Lindomar de Borba, no bairro São Miguel.

Acionada por moradores, ao chegar no local, a Brigada Militar deparou com o Corsa da vítima com faróis acesos e chave na ignição. A motivação do crime ainda não está clara, mas latrocínio (roubo com morte) mostra-se como uma das hipóteses mais frágeis.

— A carteira estava com ela, o dinheiro não foi levado e o carro também não foi roubado. Pela forma, parece que houve luta corporal. Mas temos que ouvir muitas pessoas ainda para afirmar qualquer coisa. Não descartamos nenhuma hipótese — disse o chefe do Setor de Investigação da Delegacia de Homicídios de São Leopoldo, Odilei Bettanin.

Embora a vítima não tenha antecedentes criminais graves, o local onde o corpo foi encontrado é um ponto de tráfico de drogas. Yeda morava em Canoas, na Região Metropolitana, e cursava Direito na UniRitter.