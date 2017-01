Facções iniciam novo confronto no presídio de Alcaçuz

Caos prisional

O comando da Companhia de Guarda Penitenciária em Natal confirmou o início de um novo confronto entre integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Sindicato do Crime do RN no fim da manhã desta terça-feira na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte.

Presos dos pavilhões 1, 2, 3 e 4 tentam invadir o pavilhão 5. Segundo as autoridades, eles estão com paus, pedras e facas. A Polícia Militar tenta conter a situação com bombas de efeito moral e tiros de arma não letal.



Leia mais:

Veja quais foram as rebeliões e fugas em massa nas prisões brasileiras em 2017

Temer estabelece prazo de um ano para construir presídios federais

"Estamos chegando ao que a Colômbia foi nos anos 1990", diz secretário do RN



Segundo a agência AFP, agentes posicionados nos muros ao redor do presídio atiraram balas de borracha na direção dos presos, o que gerou pânico dentro do presídio.

Os detentos se refugiaram sobre os telhados, enquanto outros usavam móveis e colhões para se proteger. As esposas dos presidiários concentradas no exterior da penitenciária choravam e gritavam a cada detonação.

A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc) confirmou que a situação é tensa, mas disse que não pode confirmar uma nova rebelião. Viaturas da Força Nacional fazem o patrulhamento dos arredores do presídio para tentar impedir fugas.



Alcaçuz foi palco, no último sábado, de um massacre durante rebelião entre detentos. Vinte e seis homens foram assassinados na ocasião. Desde então, a tensão segue dentro da unidade prisional.