Falta de vagas deixa preso há 12 dias em carceragem de delegacia

Porto Alegre

A falta de vagas no sistema prisional ainda provoca transtornos nas Delegacias de Polícia da Região Metropolitana de Porto Alegre. Na tarde desta segunda-feira, nove presos estavam na carceragem do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). As informações são da Rádio Gaúcha.

Entre eles, um preso que está há 12 dias sozinho em uma cela. O homem, que completou 48 anos no domingo, é réu primário e se entregou à Delegacia de Capturas. Ele não consegue transferência para presídio.

— Ele é sempre passado para o final da fila — lamenta o delegado Daniel Mendelski.

Leia mais

Cármen Lúcia mantém ordem de remoção de presos no RS



Um outro preso está diagnosticado com tuberculose e está em uma cela compartilhada, colocando em risco a saúde de agentes da polícia e de outros detidos.

Uma parte dos presos que estão no Deic estava no ônibus-cela "trovão-azul", mas foi transferida para o local após interdição da 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Na sexta-feira, presos que estavam no Palácio da Polícia tentaram fugir e por isso foi necessário reformar a carceragem, que está vazia.

Rebelião

Durante a manhã, os presos que estavam na 3ª DPPA, no bairro Navegantes, iniciaram uma tumulto. De acordo com o delegado Marco de Souza, dois presos começaram o distúrbio ao se revoltarem com o tempo em que estão no local e o calor nas celas.

Após intervenção do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil, a situação foi normalizada. Nesta tarde, sete presos estavam no local.

Leia as últimas notícias de Polícia

*Rádio Gaúcha