Fim de semana registra chacina, esquartejamento e decapitação na Região Metropolitana

Violência urbana

O fim de semana foi marcado por mortes violentas na Região Metropolitana. Pelo menos 13 pessoas fora assassinadas em São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Gravataí, Viamão e Porto Alegre. A disputa pelo comércio de drogas é o pano de fundo da maior parte dos homicídios.

Um dos crimes que mais chamou a atenção da polícia aconteceu na noite de sexta-feira, quando quatro homens foram assassinados dentro de um bar em São Leopoldo. A chacina aconteceu por volta de 21h30min na Rua Canafístula, no bairro Rio dos Sinos.



Homens encapuzados e armados com espingarda calibre 12 e pistolas de calibre 9mm e 380 chegaram no estabelecimento atirando. Gleison Kleinhans Rogério, 21 anos, Paulo de Oliveira Vargas, 34, José Fabiano da Rosa Oliveira, 35, e mais um homem que ainda não foi identificado morreram na hora. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Civil, a principal hipótese para o crime é a disputa por pontos de tráfico de drogas. Outras mortes recentes que ocorreram na região podem estar relacionadas.

Estojos de munições encontrados em bar onde quatro homens foram assassinados em São Leopoldo Foto: Polícia Civil / Divugalção

No sábado pela manhã, a Brigada Militar de Sapucaia do Sul foi surpreendida por uma ligação inusitada. A pessoa no outro lado da linha dizia que havia uma cabeça humana no meio da rodovia RS-118. Ao chegar no local, a polícia encontrou um corpo esquartejado embalado em quatro sacos de lixo. A vítima não havia sido identificada até a tarde de domingo.



À noite, por volta de 22h30min, a polícia de Gravataí é que foi surpreendida por mais uma morte violenta. Moradores do bairro Morada do Vale 1 avisaram a Brigada Militar que havia um carro pegando fogo na Avenida Pedro Álvares Cabral. Após os bombeiros apagarem as chamas, a polícia encontrou o corpo de um homem decapitado e carbonizado dentro do porta-malas. A vítima só poderá ser identificada após exame de DNA.

Segundo o delegado Felipe Borba, da Delegacia de Homicídios de Gravataí, a brutalidade do crime indica que pode ter sido um acerto de contas e não descarta a possibilidade de envolvimento com o tráfico de drogas. Porém, todas as hipóteses são consideradas no início da investigação. O local onde o carro foi abandonado é afastado das residências da região e não foram localizadas testemunhas do crime.

OUTRAS MORTES NA REGIÃO

Porto Alegre

Quatro homens foram assassinados entre a noite de sábado e a manhã de domingo na Capital. A primeira vítima foi Douglas Osório Pires. Ele foi morto a tiros por volta de 22h30min de sábado, Rua Dona Otília, no bairro Nonoai, zona sul.

Os outros crimes foram registrados na manhã de domingo. O primeiro deles foi às 5h, no Beco da Paixão, no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste. Fernando Caldeira Machado foi assassinado a tiros. Meia hora depois, outro homem identificado como Jorge Francisco da Silva Neto foi morto na Rua Bento Gonçalves, no bairro Partenon, na zona leste.

O último crime foi por volta de 7h30min na rua Ribeiro Hudson, no bairro Sarandi, na zona norte. A vítima foi identificada como sendo Moacir Gonçalves Pires. Todas as vítimas foram assassinadas a tiros.

Viamão

Um homem identificado como Cristian Xavier da Silva foi morto a tiros em Viamão. O crime aconteceu por volta de 19h30 de sábado, na Rua Manoel Antônio Correia, no bairro Santa Cecília. O bairro onde foi registrado o crime tem sido palco de outras mortes em função da guerra do tráfico na região.

Gravataí

Além do corpo encontrado no porta-malas, Gravataí registrou outros dois homicídios no fim de semana. O primeiro homicídio ocorreu na noite de sexta-feira. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros dentro de um veículo na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira.

O outro crime foi registrado na noite de sábado. Robson Lima de Souza, 29 anos, foi baleado na Rua Salgueiro, no bairro Bom Princípio. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu após receber atendimento no hospital. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha passagens por tráfico de drogas e receptação.