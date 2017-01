Gerente de boate LGBT é agredido ao pedir ajuda após assalto em SP

Violência

Após ser vítima de um assalto na manhã deste domingo, no centro de São Paulo, o gerente de uma boate LGBT Rodrigo Ambrogi, de 19 anos, correu atrás de um dos ladrões, conseguiu imobilizá-lo e pediu ajuda a um homem que saía da garagem de um prédio na Bela Vista. Segundo conta, o rapaz, que aparenta ter 30 anos, desceu do carro e o espancou até ele desmaiar.



— Não quero gay brigando na frente da minha casa — teria dito o agressor à vítima.



Leia mais:

Homicídios de LGTB deverão ter recorde em 2016

Porto Alegre lança cartilha e vídeo com diretrizes para o turismo LGBT

Secretaria Municipal de Turismo lança filme LGBT-friendly



Gerente de uma boate LGBT na Rua Peixoto Gomide, Ambrogi costuma ir comer um cachorro-quente por volta das 5 horas, pouco antes de fechar o estabelecimento. Fez o mesmo na manhã deste domingo, mas acabou abordado por um grupo que, segundo conta, roubou seu celular.



— Quatro caras me assaltaram, esvaziaram meu bolso — diz.

Cercado, Ambrogi chegou a ser agredido pelos assaltantes. Após perceber que a vítima apresentava feridas no rosto, um grupo de jovens que saía da boate cercou os suspeitos e ligou para a Polícia Militar.



— Tentamos esperar lá, mas um dos rapazes saiu correndo e Rodrigo foi atrás dele — relata uma testemunha, o estudante Kaique Santos, de 19 anos, que também saiu em disparada.

Ambrogi conseguiu deter o suspeito na esquina da Rua Herculano de Freitas com a São Miguel, próximo ao Shopping Frei Caneca. Eram 5h20min. Nesse momento, um carro branco saía de um prédio da região, ocupado por um homem, uma mulher e um rapaz. O gerente afirma que tentou pedir ajuda.



— O cara simplesmente colocou o carro mais para frente, saiu e começou a socar o meu rosto. Eu desmaiei e não lembro de mais de nada — conta.



— Vocês estão fazendo muito barulho a essa hora — teria dito o homem assim que desceu do veículo, segundo conta a testemunha Santos.



— Ele deu uns tapas no assaltante e depois saiu batendo no rosto do Rodrigo. Ele me ameaçou, mas como eu recuei, não fez nada comigo.



Em meio a confusão, o suspeito do roubo fugiu.



— O homem só parou quando o Rodrigo apagou. Pelo que disseram, a moça que estava no carro dizendo que "já estava bom" e pedindo para ele parar — diz a prima da vítima, Dayane Ambrogi Eguthi, de 28 anos.



Desacordado, Ambrogi foi socorrido por um segurança da boate, que o levou ao Hospital Santa Casa, também no centro. A vítima sofreu fratura no nariz, ficou com hematomas pelo corpo e recebeu alta nesta tarde. Familiares da vítima foram até o local e conseguiram levantar imagens de câmeras de segurança.

Testemunhas reconheceram o agressor como sendo um homem forte e de barba, que usava uma camiseta e um boné. O caso foi apresentado no 2º Distrito Policial (Bom Retiro).



Manifestação contra violência



Ativistas LGBT marcaram uma manifestação para a tarde desta segunda-feira, na Estação Pedro II, onde o ambulante Luis Carlos Ruas, de 54 anos, foi assassinado após defender duas travestis. Marcado para as 13h, o ato também será em memória de Itaberlly Lozano, jovem gay de 17 anos, morto pela mãe em Cravinhos, no interior de São Paulo. Ele teve o corpo carbonizado pelo padrasto.



Em novembro do ano passado, o jornal O Estado de S. Paulo revelou que uma média de 98 crimes de homofobia são registrados a cada mês em São Paulo. Os dados foram reunidos pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) a partir de novembro de 2015, quando passou a ser obrigatório notificar se a ocorrência envolvia algum tipo de intolerância.



Leia as últimas notícias