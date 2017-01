Homem é encontrado morto a tiros no bairro Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre

Violência

Um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 25 e 30 anos, foi encontrado morto a tiros na Rua dos Vinhedos, no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, por volta das 22h desta segunda-feira.



O delegado Amilcar Souza Neto, do Departamento de Homicídios de Porto Alegre, acredita que a vítima pode não ter sido morta naquele local, mas teve o corpo abandonado ali. A polícia busca informações que possam levar a algum veículo que tenha deixado o corpo na Rua dos Vinhedos. O caso será apurado pela 1ª DHPP.