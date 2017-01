Homem é encontrado morto, amarrado e amordaçado em São Leopoldo

Vale do Sinos

Um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto com marca de disparos de arma de fogo, na manhã desta terça-feira, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O corpo, que ainda não foi identificado, estava amordaçado e com os pés e as mãos amarrados. As informações são da Rádio Gaúcha.

A Polícia Civil e a perícia estão no local. A ocorrência foi registrada por volta das 6h50min, na Rua Rio Amazonas, bairro Jardim Luciana. Cerca de 15 capsulas de munição de pistola foram encontradas próximas ao corpo.