Homem é executado a tiros na Avenida Carlos Barbosa, em Porto Alegre

Violência

Um homem ainda não identificado foi morto com pelo menos dois disparos no rosto na esquina entre as avenidas Niterói e Carlos Barbosa, no bairro Medianeira, na zona sul de Porto Alegre, por volta das 18h30min desta segunda-feira.



Conforme testemunhas, o atirador teria passado pelo local em um carro ainda não identificado. Os agentes do Departamento de Homicídios de Porto Alegre trabalham no local neste momento.